Волгоградцы смогут бесплатно учиться в Музыкальной академии Ларисы Долиной

Администрация города и академия народной артистки России подписали соглашение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одаренные дети и подростки из Волгограда смогут бесплатно учиться у профессионалов в «Музыкальной академии Ларисы Долиной». Администрация города и академия народной артистки России заключили соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусства, которое направлено на выявление и поддержку талантливых ребят, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Ребята получат возможность бесплатно пройти подготовку у профессиональных музыкантов, - рассказали в администрации Волгограда.

Первые прослушивания претендентов пройдут в январе в консерватории имени Серебрякова. Но сначала в вуз нужно будет подать заявку, приложив к ней фонограммы или видео выступлений. После подготовки устроят гала-концерт первых счастливчиков, он пройдет в марте 2023 года.