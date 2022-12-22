В Волгограде завершили инвестпроект модернизации НПЗ на 10,3 млрд рублей

На НПЗ модернизировали установку первичной переработки нефти. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Компания «Лукойл-Волгограднефтепереработка» получила новые производственные мощности, завершив инвестпроект стоимостью 10,3 миллиарда рублей. На НПЗ на юге Волгограда 22 декабря побывали вице-губернатор Олег Николаев и главный исполнительный директор ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области .

Немалые средства вложили на предприятии в реконструкцию установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5, которая способна ежегодно пропускать 3,5 миллиона тонн сырья. После модернизации производительность выросла на 10%, при этом энергозатраты стали меньше, должна уменьшиться и нагрузка на экологию.

На установке заменили 174 единицы оборудования, в том числе новые насосы, теплообменники, печи. Для этого пришлось демонтировать старые здания и сооружения и строить новые. Отметим, что 70% нового оборудования, которое установили на волгоградском НПЗ, отечественного производства.