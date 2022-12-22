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НовостиЭкономика22 декабря 2022 13:40

В Волгограде завершили инвестпроект модернизации НПЗ на 10,3 млрд рублей

На юге города модернизировали крупную нефтеперерабатывающую установку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На НПЗ модернизировали установку первичной переработки нефти.

На НПЗ модернизировали установку первичной переработки нефти.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Компания «Лукойл-Волгограднефтепереработка» получила новые производственные мощности, завершив инвестпроект стоимостью 10,3 миллиарда рублей. На НПЗ на юге Волгограда 22 декабря побывали вице-губернатор Олег Николаев и главный исполнительный директор ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области .

Немалые средства вложили на предприятии в реконструкцию установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5, которая способна ежегодно пропускать 3,5 миллиона тонн сырья. После модернизации производительность выросла на 10%, при этом энергозатраты стали меньше, должна уменьшиться и нагрузка на экологию.

На установке заменили 174 единицы оборудования, в том числе новые насосы, теплообменники, печи. Для этого пришлось демонтировать старые здания и сооружения и строить новые. Отметим, что 70% нового оборудования, которое установили на волгоградском НПЗ, отечественного производства.