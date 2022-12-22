В Волгограде ордена Мужества передали семьям еще 10 погибших в СВО

Церемония прошла в музее. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва».

В Волгограде 22 декабря передали ордена Мужества родным и близким еще 10 солдат и офицеров из города и области, которые погибли при выполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине и проявили себя как герои. Высокие награды в ходе торжественной траурной церемонии в Триумфальном зале музея-панорамы вручали военком региона полковник Андрей Летунов и вице-губернатор Геннадий Шевцов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Посмертно ордена Мужества согласно указу президента вручили семьям майора Ильи Дрокова, старшего лейтенанта Максима Дьякова, старшего прапорщика Андрея Загоруйко, старшины 1-й статьи Евгения Макеева, сержантов Александра Балашова и Ивана Чипиляна, младшего сержанта Антона Миклашевича, ефрейтора Максима Семайкина и рядовых Никиты Буравикова и Виталия Лысенко. Все они пали на поле боя в ходе СВО. На церемонию многие семьи пришли с детьми погибших героев.

«Комсомольская правда» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким всех погибших воинов.