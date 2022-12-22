В магазинах Волгоградской области подорожали чай, хлеб, гречка, овощи

Волгоградстат опубликовал данные по изменению цен на продукты в волгоградских магазинах Фото: Екатерина СИМОХИНА

Очередная неделя не прошла без изменения цен в магазинах и на рынках Волгоградской области. Ряд продуктов с 13 по 19 декабря стали менее выгодными. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, на 3,16% подорожали сосиски и сардельки, на 1,84% - полукопченая и варено-копченая колбаса, на 1,79% - стерилизованное молоко, на 3,27% - чай, на 1,77% - ржаной хлеб. Увеличилась стоимость на пшено на 1,22%, на гречку – на 1,3%. Среди овощей подорожали капуста (на 1,99%), репчатый лук (на 4,78%), свекла (на 2,54%), морковь (на 13,26%).

Надо отметить, что за неделю ряд продуктов наоборот стали дешевле, стало более доступным мясо и молочная продукция. Говядина снизилась в цена на 1,02%, килограмм в среднем оценивается в 456,57 рубля, свинина подешевела на 2,58% в среднем до 315,34 рубля за килограмм. Ценники на мороженные и охлажденные куры сократились на 1,72%, на вареную колбасу – на 1,96%, мясные детские консервы для детей – на 7,63%. Рыба подешевела на 1,11%, подсолнечное масло – на 1,17%, пастеризованное молоко – на 1,49%, творог – на 1,67%, помидоры – на 2,41%. Снизилась на 1,25% стоимость сахара-песка, на 3,21% - конфет, на 1,53% – риса, на 1,48% - яблок.

Ранее Банк России сообщил о замедлении роста цен на продукты в Волгоградской области, что сократило в регионе инфляцию в ноябре.