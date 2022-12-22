Волгоградца Дмитрия Глущенко наградили орденом Мужества за участие в СВО

Орденом Мужества награжден Дмитрий Глущенко из станицы Нехаевской. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

Еще один житель Волгоградской области награжден орденом Мужества. Высокую награду за проявленные героизм и мужество в ходе боевых действий в зоне специальной операции на Украине получил старший разведчик 76-й дивизии 104-го десантно-штурмового полка Дмитрий Глущенко из станицы Нехаевской, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Участвуя в боевых действиях, Дмитрий получил тяжелое ранение в голень. Пройдя длительное лечение и курс реабилитации, он вновь вернулся в строй, чтобы продолжить службу, - сообщает тг-канал «Мобилизация. Волгоградская область».

Также 22 декабря 2022 года в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» проходит очередная церемония вручения орденов Мужества семьям погибших на Украине военных из Волгоградской области.