На юге Волгограда началась ликвидация 10 стихийных свалок

В Кировском районе ликвидируют 10 несанкционированных свалок. Фото: Архив "КП". Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Кировском районе Волгограда началась ликвидация 10 несанкционированных свалок. Подрядчику предстоит убрать 1250 кубометров мусора. В настоящее время работы проводятся вдоль дороги по улице Медвежьегорской по направлению к районному кладбищу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

По контракту подрядчик также ликвидирует стихийные свалки на улицах Окружной, Коломенской, Доватора, Воронкова, Кедровой, в СНТ «Кировец», в парке «Дружба». За уборку мусора компании-исполнителю выделили почти 2 миллиона рублей.

В ноябре в частном секторе Кировского района уже ликвидировали 660 кубометров отходов. Также осенью было убрано более 3,3 тысячи кубометров мусора в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском, Тракторозаводском и Красноармейском районах.