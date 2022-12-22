Хотела сжечь улики в печи. Волгоградке грозит до 7 лет колонии за украденную сумочку

Клатч вытащили из печи. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сиреневый клатч пьяная незнакомка выхватила на улице прямо из рук 57-летней жительницы Октябрьского района. После воровка бросилась наутек, а оставшаяся без сумочки и крупной суммы денег женщина пошла в полицию. Добравшись до дома, украденный клатч грабительница хотела сжечь в печи, но уничтожить улики не успела. Полиция задержала ее по горячим следам. Теперь за грабеж похитительнице грозит до 7 лет колонии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

Как оказалось, 34-летняя воровка ранее уже была судима за грабеж. В доме ее приятеля в печи полицейские нашли похищенный клатч. Не успела она потратить и 27 тысяч рублей, которые были в сумочке. Так что все это вернули законной владелице.