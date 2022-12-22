Пункт приема елок на переработку 2 января откроется в Волгограде

Елочки переработают в щепу и пустят на подстилки для животных. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сразу после Нового года жители Волгограда смогут сдать уже не нужные живые елки на переработку и помочь животным. По традиции эко-благотворительную акцию Yölka запускает после праздника ТРЦ «Акварель». Пункт приема новогодних елок будет работать на парковке торгово-развлекательного центра в Советском районе с 2 января по 15 февраля 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ТРЦ.

- В 2023 году в специальный контейнер на парковке торгового центра вы можете сдать живые елки, сосны, пихты - мы все переработаем в щепу и отдадим ее на подстилку животным, - рассказали в ТРЦ «Акварель».

До этого два года хвойную щепу после переработки новогодних елок отдавали волгоградскому приюту для животных «Хвостатый дом». В этом году хвою примут для своих питомцев приют «Дино» и конно-спортивный клуб «Бобры». Опилки пойдут на подстилки в вольерах для животных. Так что волгоградцы могут сделать доброе дело. Главное, снять с елочки все украшения, мишуру, дождик и прочее.

Адрес пункта приема елок на переработку в Волгограде и время работы: пр. Университетский, 107, парковка К «Акварели» рядом с кольцом. С 2 января по 15 февраля 2023 года с 6.00 до 24.00.