Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 декабря 2022 8:05

В Волгограде 45-летняя юрист перевела телефонным мошенникам 4 млн

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество»

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество»

Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело после заявления 45-летней сотрудницы правового отдела. По словам женщины, она перевела телефонным аферистам 4 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, звонки от неизвестных поступали потерпевшей с 8 до 16 декабря. Якобы сотрудники банка каждый раз сообщали волгоградке, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, нужно самой взять кредит и перевести на «безопасный счет».

- Доверчивая женщина оформила кредиты в банках на общую сумму около 3 миллионов рублей и взяла более миллиона рублей личных сбережений, после чего перевела деньги на неизвестные счета, - уточнили в полиции.

Лишь после этого волгоградка поняла, что ее обманули. Полицейские разыскивают мошенников.