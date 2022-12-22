В Волгограде 45-летняя юрист перевела телефонным мошенникам 4 млн

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело после заявления 45-летней сотрудницы правового отдела. По словам женщины, она перевела телефонным аферистам 4 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, звонки от неизвестных поступали потерпевшей с 8 до 16 декабря. Якобы сотрудники банка каждый раз сообщали волгоградке, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, нужно самой взять кредит и перевести на «безопасный счет».

- Доверчивая женщина оформила кредиты в банках на общую сумму около 3 миллионов рублей и взяла более миллиона рублей личных сбережений, после чего перевела деньги на неизвестные счета, - уточнили в полиции.

Лишь после этого волгоградка поняла, что ее обманули. Полицейские разыскивают мошенников.