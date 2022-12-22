Региональный оператор по обращению с ТКО в одностороннем порядке расторгает договора из-за долгов за вывоз ТКО

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор в одностороннем порядке расторгает договоры с двумя управляющими организациями (УО) из-за их долгов за вывоз коммунальных отходов.

Потребители, проживающие в домах под управлением ООО «Парадигма» и ООО «Новый город» будут вносить плату за услугу по вывозу коммунальных отходов напрямую регоператору. С 1 января «Ситиматик-Волгоград» в одностороннем порядке расторгает договор с данными управляющими организациями из-за долгов. С жильцов исправно взимается плата за коммунальную услугу, обозначенную в квитанции «Обращение с ТКО», однако региональному оператору денежные средства не поступают. Это прямое нарушение платежной дисциплины, которое согласно Федерального закона от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», дает ресурсоснабжающим организациям право отказаться от ненадежных посредников и перейти на прямой расчет с потребителями. Такой способ оплаты выгоден и самим собственникам помещений – они смогут сами контролировать начисления и платежи и быть уверенными, что их средства используются по назначению.

Таким образом, жители домов, расположенных по адресам: г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 а, ул. им. адмирала Ушакова, д. 14, ул. им. Рокоссовского, д. 60, ул. им. Тимирязева, д 42 а, ул. им. Помнющего, влд. 5, пер. Удмуртский, д. 2 с января 2023 года начнут получать квитанции за услугу «Обращение с ТКО» напрямую от регионального оператора. Регоператор направил уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора в адрес ООО «Парадигма», ООО «Новый город» а также в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области. Жители многоквартирных домов (МКД) будут официально оповещены о расторжении договора и переходе на прямые расчеты с «Ситиматик-Волгоград» посредством публикации в печатном выпуске газеты «Волгоградская правда».

Отметим, что в случае нарушения лицензионных требований для управляющих организаций определен штраф от 100 до 250 тыс. рублей либо дисквалификация. По закону проживающие в МКД граждане сами могут перейти на прямой расчет с региональным оператором. Тогда им необходимо провести общее собрание и оформить решение соответствующим протоколом, а управляющая организация должна будет передать сведения о плательщиках регоператору.

По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам регионального оператора по телефонам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 ежедневно с 8.00 до 20.00. Также информацию предоставят в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.