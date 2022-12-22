Ордена и медали восстановили на стелах Аллеи Героев в Волгограде

Ордена вернули на место после реставрации. Фото: мэрия

В Волгограде продолжается реставрация мемориала в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы на Аллее Героев в самом центре города. Реставраторы уже вернули на стелы макеты орденов и медалей. Восстановление памятника подходит к завершению, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Ордена Ленина и Славы», медали «За оборону Сталинграда» и «Золотая Звезда» закрепили на стелах мемориала после реставрации. Также восстановили мемориальные надписи со стороны улицы Чуйкова. Вскоре на место вернут и более 300 имен Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. До этого восстановили основание стел, облицевали их мрамором и гранитом, обновили и клумбы – теперь у них будет современная система дренажа. По окончании строительных работ на мемориал вернут и подсветку.

Пока же на главной пешеходной улице города полный разгром. Помимо реставрации памятников здесь срочно решили заменить плитку, систему полива и освещение.