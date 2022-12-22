В Волгоградской области стоявшего на трассе пешехода насмерть сбил фургон

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 21 декабря под колесами фургона погиб пешеход. Трагедия случилась в Калачевском районе на автодороге «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 41-летний водитель за рулем автомобиля «ГАЗ-331061» наехал на 45-летнего мужчину, который стоял на проезжей части. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

За прошедшие сутки в Волгоградской области случились еще 3 дорожных происшествия с участием пешеходов, причем все – в Красноармейском районе Волгограда. Так полиция ведет розыск водителя, который на пешеходном переходе сбил 18-летнюю девушку.