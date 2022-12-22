В Волгограде автомобиль сбил 18-летнюю девушку и уехал с места ДТП

Полиция ведет розыск сбившего девушку водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде полицейские ведут розыск водителя, совершившего накануне ДТП. 21 декабря в период времени с 14.00 до 15.00 неизвестный автомобиль на улице Фадеева в Красноармейском районе сбил 18-летнюю девушку. Студентка переходила дорогу по пешеходному переходу. После происшествия водитель скрылся. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пострадавшая девушка самостоятельно обратилась за медицинской помощью.