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НовостиЭкономика22 декабря 2022 7:16

Дизельное топливо в Волгограде подорожало на 6,2% за неделю

При этом бензин марки АИ-95 слегка подешевел
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
ДТ заметно подорожало за неделю.

ДТ заметно подорожало за неделю.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За последнюю неделю на АЗС Волгоградской области резко взлетели цены на дизельное топливо. С 12 по 19 декабря 2022 года литр ДТ подорожал на 36 копеек и теперь обходится автомобилистам в среднем по 56 рублей 52 копейки. При этом стоимость автомобильного бензина марки АИ-95 снизилась на две копейки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

По данным еженедельного мониторинга статистического ведомства, средние цены на нефтепродукты за последнюю неделю в Волгоградской области не выросли, если не считать дизтоплива, которое подорожало на 6,2%. Так, цены за литр бензина АИ-92 и АИ-98 не изменились и составляют 48,08 и 59,19 рубля соответственно. 95-й бензин обходится на заправках региона в 53,37 рубля, что на две копейки дешевле, чем неделей ранее.