Животноводы замедлили инфляцию в Волгоградской области

Производство мяса в регионе выросло на 3,3% Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области зафиксировали замедление роста цен и увеличение производства у животноводов, что привело к сокращению инфляции. С мая она снизилась порядка на 6%. В ноябре годовая инфляция в регионе составила 11,2% - это ниже, чем по ЮФО (11,7%) и по России в целом (12%). Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

Динамика цен на продовольственные товары позволила замедлить инфляцию. Рекордный урожай зернобобовых и зерновых культур снизил затраты на производство кормов, что сократило расходы фермеров при изготовлении мясной и молочной продукции. Кроме того, за 10 месяцев года в Волгоградской области увеличилось производство мяса и птицы (на 3,3%), молока (на 1,9%), яиц (на 2,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- На прилавках появляется больше товаров местных производителей, предложение расширяется, и, как следствие, снижаются или корректируются цены, - рассказал управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

В ноябре поднялись цены в регионе на непродовольственные товары и услуги, что связано с уходом многих зарубежных брендов, уменьшением поставок импортного сырья, поиском новых поставщиков и логистических схем. Банк России прогнозирует в 2023 году инфляцию на уровне 5-7%, а в 2024-м – 4%.