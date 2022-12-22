В Волгоградской области приставы взыскали более 820 млн рублей долгов по алиментам

Злостных неплательщиков судят, некоторых отправляют за решетку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 декабря ФССП по Волгоградской области озвучила статистику задолженности по алиментам за 11 месяцев 2022 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, приставы-исполнители взыскали более 820 миллионов рублей со злостных неплательщиков средств на содержание детей, что почти вдвое превышает прошлогоднюю задолженность.

По данным судебных приставов, чаще всего о своих детях не беспокоятся ушедшие из семьи мужчины и женщины в возрасте от 30 до 42 лет с официальными доходами. Родители просто не хотят обеспечивать сыновей и дочек, уходя от ответственности. Однако сегодня у сотрудников УФССП есть много законных рычагов давления на таких мам и пап.

Приставы вынесли 18 517 постановлений о запрете на выезд из страны. Благодаря этому должники выплатили 13,7 млн. 450 злостных неплательщиков были ограничены в правах управления транспортом и поспешили заплатить 119,4 млн. Из 1839 должников 88 арестовали, 1713 отправили на обязательные работы, 33 оштрафовали. По итогам судебных решений взыскатели получили 2,6 млн.

Из 1001 уголовного дела в отношении мужчин и женщин (227) больше половины завершились обвинительным приговором (643). 39 родителей отправили на решетку (из них 5 женщин), А вот 8 подсудимых выплатили 1,5 млн и избежали уголовного преследования.

Сейчас в управлении находятся порядка 12 тысяч исполнительных производств.