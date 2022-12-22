Помощникам депутатов Волгоградской городской думы увеличат зарплату

Помощники депутатов будут получать 28 750 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты Волгоградской городской думы подняли зарплату своим помощникам по работе на избирательных округах. Она станет больше почти на 4 тысячи рублей. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное на сайте гордумы решение, изменения начнут действовать с 1 января 2023 года.

Вознаграждение помощников депутатов по работе на избирательных округах повысится до 28 750 рублей. Сейчас их зарплата составляет 25 тысяч рублей.

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