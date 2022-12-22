Под Волгоградом с ноября ищут пропавшего без вести 47-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Волгоградской области оказать помощь в поиске 47-летнего Дениса Кулькина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, мужчина проживал в Камышине. Он ушел из дома еще 10 ноября этого года. С тех пор на связь не выходит, к родным также не возвращается. Родные попросили помощи у поисковиков.

У Дениса худощавое телосложение, рост около 185 сантиметров, светло-русые волосы с сединой и голубые глаза. Носит очки. В чем был одет в день исчезновения неизвестно. Может находиться в другом районе региона.

Информацию можно сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.