В Волгограде электричество 22 декабря временно отключат в двух районах

Энергетики продолжают плановые работы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключения электричества из-за плановых работ энергетиков на электросетях в четверг, 22 октября 2022 года, намечены в двух районах Волгограда. Временно отключат свет в Ворошиловском и Красноармейском районах областного центра, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

В Ворошиловском районе в четверг среди коммунальных страдальцев в течение всего светового дня – с 9.00 до 17.00 – окажутся жители домов по адресам: ул. Белоглинская, №53-61, 57а, 59а, 63а и 48-62, ул. Минераловодская, №38-64, 42а, 44/1, 25-57, 25а и 51а, ул. Радомская, №23, 45а, ул. Чембарская, №135-159, 139а, 147а, 104-130, 102а, 151а, ул. Чигиринская, №51-69, 61а, 40-60, 54а, ул. Челябинская, №36-56, 36а, 40а, 42а, 44а, 35-53, 35а, 37а, 39а, 45а, ул. Чебоксарская, №78-86, 84а, 67-71, ул. Читинская, №84-94, 88а, 92а, 77-89, ул. Череповецкая, №136, 138, 138а и ул. Чинарская, 60.

В Красноармейском районе 22 декабря среди ночи запланировано кратковременное отключение в жилом массиве на улицах: Дальневосточная, Изобильная, Кольцова, Леваневского, Магистральная, улица Подгорная и переулок Подгорный, улицаСемипалатинская, Хабаровская, Шоссейная, Янтарная.