В Волгограде зажглась елка в стиле киберпанк

Фото: Администрация ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда будет не только главная елка города, но и одна из самых необычных. Напротив «Волгоград Арены» появилась елка в стиле киберпанк. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ООО «Парк» Андрей Еркин, высота арт-объекта 9 метров, а на ее вершине установлена 1,5-метровая звезда. Елка в ЦПКиО украшена множеством светодиодов, которые зажглись 21 декабря.

- Елку парк сконструировал самостоятельно. Автором объекта является архитектор парка Денис Вогель, - отметил Андрей Еркин.

Елка в стиле киберпанк находится рядом со снежными горками.

Напомним, в ЦПКиО была установлена главная елка города. Рядом с ней в новогоднюю ночь пройдет розыгрыш призов, кроме того, волгоградцы до трех часов ночи 1 января смогут покататься на коньках и снежных горках.