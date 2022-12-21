Походный храм появился на полигоне в Волгоградской области

Каждое воскресенье бойцы смогут помолиться и пообщаться на полигоне с батюшкой. Фото: Волгоградская епархия

Походный храм обустроили на полигоне в Волгоградской области, где проходят боевое слаживание и обучение бойцы, которых готовят к отправке в зону специальной военной операции. Каждое воскресенье туда будет приезжать священник, проводить богослужения, принимать исповедь и причащать мобилизованных, добровольцев и контрактников, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

В походном храме уже прошел молебен о воинах. Всем бойцам священники передали крестики, небольшие иконы и молитвословы. Двое военных перед отправкой в зону СВО приняли Крещение. Теперь каждое воскресенье воины смогут помолиться, пообщаться на полигоне с батюшкой и укрепить свою веру.

Помимо божьего слова священники привезли с собой лекарства, которые передали в медсанчасть.