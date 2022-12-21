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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 13:02

Волгоградцу дали 4 года колонии за кражу УАЗа сельской администрации

Машину мужчина разобрал на запчасти
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградец проведет в колонии более 4 лет за кражу машины.

Волгоградец проведет в колонии более 4 лет за кражу машины.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Ольховском районе мировой суд огласил приговор 24-летнему Денису Бараниченко, который украл и разобрал на запчасти УАЗик администрации Гусевского сельского поселения. За кражу мужчину приговорили к 4 годам 1 месяцу в колонии общего режима, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Как установил суд, ранее судимый житель Котово угнал УАЗ-220694-04 около полуночи 14 мая 2022 года. После разобрал машину на запчасти, часть поставил в свое авто, часть продал. Свою вину мужчина отрицать не стал. Приговор уже вступил в силу. Он проведет в колонии более четырех лет.