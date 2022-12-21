120-й пожарный пост открыли в Волгоградской области

Работать на новом посту будут 11 пожарных. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Волгоградская область отныне на 100% прикрывает от огня свои территории, в том числе отдаленные. 21 декабря 2022 в хуторе Закутском Среднеахтубинского района открылось 120-е пожарное депо региональной противопожарной службы, что позволило полностью выполнить поставленную губернатором задачу, сообщили в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.

120-е пожарное депо будет защищать от огня семь поселков с населением более 4 тысяч человек. Под охраной пожарных будет и Волго-Ахтубинская пойма с уникальной флорой и фауной. Работать на этом посту, сменяя друг друга, круглосуточно будут 11 пожарных-спасателей. В здании есть для этого все необходимое, в том числе места для обучения, отдыха и приема пищи. В распоряжении пожарных имеются два новых автомобиля и необходимое пожарно-техническое снаряжение.