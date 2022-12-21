Волгоградец обогатил лжеброкеров на 1,7 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело по факту мошенничества после обращения 50-летнего жителя Красноармеского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, мужчина перевел телефонным аферистам почти 1,7 миллиона рублей. По словам потерпевшего, ранее он нашел в интернете объявление о легком заработке и оставил свои контакты. Лжеброкер позвонил волгоградцу и уговорил вложить сбережения под проценты. Сначала мужчина перевел на указанный счет 70 тысяч, которые у него были.

А дальше преступник потребовал больше денег и предложил оформить кредит на 1,4 млн, затем на 206 тысяч рублей. Все средства волгоградец отдал злоумышленнику и лишь потом понял, что его обманули.

- Если Вам предлагают ежедневный доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств – стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег, - предупреждает полиция.

Также стражи порядка убедительно просят не доверять звонкам от незнакомцев. Скорее всего, это мошенники. Всю информацию нужно проверять в своем банке лично.