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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 11:04

Волгоградец обогатил лжеброкеров на 1,7 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества

Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело по факту мошенничества после обращения 50-летнего жителя Красноармеского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, мужчина перевел телефонным аферистам почти 1,7 миллиона рублей. По словам потерпевшего, ранее он нашел в интернете объявление о легком заработке и оставил свои контакты. Лжеброкер позвонил волгоградцу и уговорил вложить сбережения под проценты. Сначала мужчина перевел на указанный счет 70 тысяч, которые у него были.

А дальше преступник потребовал больше денег и предложил оформить кредит на 1,4 млн, затем на 206 тысяч рублей. Все средства волгоградец отдал злоумышленнику и лишь потом понял, что его обманули.

- Если Вам предлагают ежедневный доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств – стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег, - предупреждает полиция.

Также стражи порядка убедительно просят не доверять звонкам от незнакомцев. Скорее всего, это мошенники. Всю информацию нужно проверять в своем банке лично.