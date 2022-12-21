Под Волгоградом главу села оштрафовали за игнорирование обращений жителей

Прокуратура добилась наказания. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мировой судья Серафимовичского района оштрафовал главу Клетско-Почтовского поселения за игнорирование обращений местных жителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в июле этого года в администрацию населенного пункта перенаправили письмо из Роспотребнадзора, которое в надзорное ведомство ранее прислал мужчина. Он был обеспокоен состоянием обустройством скотомогильника и вызова ТБО.

При этом глава не удосужился даже ответить на вопросы гражданина. Также глава администрации отнесся к другому письму от жителя, интересовавшегося вопросами благоустройства территории села. Прокуратура привлекла его к ответственности.

- Постановлениями мирового судьи виновный привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей, - уточнили в областной прокуратуре.