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НовостиОбщество21 декабря 2022 10:28

Под Волгоградом главу села оштрафовали за игнорирование обращений жителей

Чиновник заплатил 10 тысяч рублей за нарушение закона
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура добилась наказания.

Прокуратура добилась наказания.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мировой судья Серафимовичского района оштрафовал главу Клетско-Почтовского поселения за игнорирование обращений местных жителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в июле этого года в администрацию населенного пункта перенаправили письмо из Роспотребнадзора, которое в надзорное ведомство ранее прислал мужчина. Он был обеспокоен состоянием обустройством скотомогильника и вызова ТБО.

При этом глава не удосужился даже ответить на вопросы гражданина. Также глава администрации отнесся к другому письму от жителя, интересовавшегося вопросами благоустройства территории села. Прокуратура привлекла его к ответственности.

- Постановлениями мирового судьи виновный привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей, - уточнили в областной прокуратуре.