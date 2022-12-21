Берегите себя и машины: три дня на дорогах Волгограда будет каток

В Волгограде будет скользко, берегите себя. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский ЦГМС сообщает, что 22, 23 и 24 декабря в Волгограде и области на дорогах будет гололедица.Температура воздуха в регионе несколько раз в сутки переступает нулевую отметку. Дневной плюс к вечеру сменяется на минус, утром наоборот. Из-за этого на дорогах и тротуарах очень скользко. И в ближайшие три дня ничего не изменится: по прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня нас ждут гололедно-изморозевые явления, туман, и ветер.

Температура воздуха в ближайшие дни днем будет достигать +4 градусов. В четверг ночью будет -4, в пятницу -3, в субботу - около нуля. Осадков и долгожданного снега волгоградцам пока не обещают, так что готовиться к Новому году пока придется среди серости и грязи. А вот ветер будет, и не слабый, достигая 11-14 метров в секунду. Дуть он будет с юго-запада.