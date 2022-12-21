Большинство волгоградцев пенсию за январь получат досрочно

Главное, не спустить вес деньги на праздник, второй раз пенсию не принесут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волгоградцы готовятся к Новому году, подсчитывая расходы на новогодний стол и подарки. Выльется праздник в копеечку. Поэтому многих обрадует новость, что январские выплаты придут досрочно. Это касается большинства граждан, получающих пенсию – деньги за январь перечислят в декабре. Сделали это не для того, чтобы люди в праздник не остались без копейки, а из-за праздничного режима работы отделений банков и почты.

Так, в декабре упадут карточку деньги тем, кто получает их на банковские карты. В первые дни Нового года перечислением средств никто заниматься не будет, поэтому все расчеты произведут в конце декабря. Так как «Почта России» тоже перейдет на праздничный график работы, то и пенсию от почтальона некоторым принесут еще в декабре. Также почтальоны будут ходить по домам пенсионеров, начиная с 3 января. Тем, кто привык получать пенсию 7-го числа, тоже стоит ждать почтальона до Рождества.

Тем, кому положена индексация с января, придет в декабре увеличенная сумма. Узнать точную дату, когда вам принесут пенсию, можно в отделении пенсионного фонда по месту жительства.

Напомним, с 1 января произойдет объединение фонда социального страхования с пенсионным, но волгоградцам ничего в связи с этим предпринимать не нужно. Все пенсии и выплаты продолжат поступать, как и прежде, никаких задержек не предвидится, дополнительно предоставлять документы не придется.