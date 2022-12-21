Спонсор террористов из Волгоградской области проведет в колонии 8,5 лет

Решение суда вступило в законную силу Фото: Виктор Гусейнов

Пособник террористов из Волгоградской области проведет в колонии 8,5 лет. Мужчина был задержан на территории региона сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Джантуев И.Р. был спонсором террористов.

- Мужчина перечислил денежные средства в целях финансирования террористической деятельности стороннику международной террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация запрещена в России), находящемуся в Сирии и принимавшему участие в террористической деятельности, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФСБ.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным, приговорив его к лишению свободы в колонии строгого режима на 8,5 лет. Из этого срока 2 года он проведет в тюрьме. Сторона защиты обжаловала решение в Апелляционном военном суде Московской области, который оставил приговор без изменений. Постановление вступило в законную силу.