На магистралях Волгограда и Волжского используют искусственный интеллект

Фото: Комитет информационных технологий Волгоградской области

В Волгоградской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» внедряется интеллектуальная транспортная система. В 2022 году обновлялись светофоры и и создавалась единая платформа управления транспортным комплексом для Волгограда и Волжского. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном комитете информационных технологий.

В рамках проекта используются технологии искусственного интеллекта - электронное зрение и машинное обучение. Это позволяет дистанционно управлять потоками автомобилей в зависимости от пробок. В Волгограде в 2022 году установили 53 «умных» светофора, в Волжском – 31, всего в двух городах их стало 270. «Умные» светофоры оценивают транспортные потоки на перекрестках и передают информацию на центральный сервер управления.

- Все это позволяет прогнозировать транспортную ситуацию на 15-30 минут вперед и заранее вырабатывать эффективный план управления трафиком, - отметили в комитете информационных технологий.

При появлении аварий на перекрестках план регулировки движения меняется.