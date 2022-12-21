Компания из Саратова сделает проект и расширит улицу Ангарскую в Волгограде за 800 млн

Улицу Ангарскую приводят в порядок уже не первый год. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде городские власти еще в ноябре заявили о своем намерении продолжить реконструкцию улицы Ангарской и расширить ее до 4 полос теперь на новом участке. Подрядчику, который сделает проект расширения дороги от Шоссе Авиаторов до АЗС на Ангасркой с 2 до 4 полос, готовы были заплатить 846 миллионов. 21 декабря мэрия Волгограда объявила, что аукцион выиграла компания из Саратова ООО «Сардорстрой». До ноября 2025 года подрядчик должен будет подготовить проект и выполнить реконструкцию дороги.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, работы запланированы на участке улицы Ангарской от АЗС до Шоссе Авиаторов. Для того, чтобы расширить проезжую часть с двух до 4 полос, придется перенести сети водоснабжения, водоотведения, связи, энергоснабжения, канализации и фонари. Также нужно будет построить тротуары и пандусы. А на перекрестке Ангарской и Шоссе Авиаторов хотят построить кольцо и сделать круговое движение.

Это продолжение масштабного ремонта на Ангарской. Улица уже стала шире на участке от Римского-Корсакова до АЗС, на других отрезках срезали старый и уложили новый асфальт. В мэрии отмечают, что всего в итоге реконструкция дорог в поселке Ангарском охватит 8 километров. Такие же работы этот же подрядчик за отдельные деньги выполнят на проезде Бузулукском и улице Авторемонтной. В итоге на Ангарском будет меньше заторов, пропускная способность дорог увеличится, скорость потока вырастет.