В Волгограде выбрали подрядчика благоустройства очередного участка набережной

Очередной участок набережной между поймой и речпортом благоустроят в следующем году Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде подвели итоги электронного аукциона для определения подрядчика благоустройства очередного участка Центральной набережной. Компания «Стройплощадка+» продолжит обновление второй очереди территории между поймой Царицы и пешеходного моста, ведущего к речпорту. Об этом рассказали в мэрии.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, подрядчик выполнит работы за 11 миллионов 961 тысячу рублей. Начальная цена торгов составляла 13 миллионов 291 тысячу рублей. Благоустройство начнется в следующем году с приходом теплой погоды. Компании предстоит привести в порядок территорию на площади более 2 тысяч квадратных метров. Подрядчик смонтирует новое освещение, заменит асфальт на брусчатку, восстановит лестницы, ведущие к пойме. Будут высажены 300 саженцев ели, сирени, черемухи, спиреи и бирючины, также будет оборудована ландшафтная подсветка и смонтирован поливочный водопровод. На заключительном этапе сделают скамейки и урны. Работы должны завершиться к 1 октября 2023 года.

Благоустройство первой очереди участка набережной между речпортом и поймой Царицы прошло в текущем году.