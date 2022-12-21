В Волгограде не хватает слесарей и дворников: сколько можно заработать в ЖКХ

Дворникам готовы платить около 20 тысяч в месяц. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спрос на работников сферы ЖКХ и благоустройства вырос в Волгоградской области с приходом зимы. Такой вывод сделали аналитики портала hh.ru, изучив предложения на рынке труда. Работодатели ищут слесарей, дворников, ремонтников, машинистов, электриков и т.д. Чаще всего такой дефицит в кадрах испытывают компании, которые занимаются обслуживанием водоснабжения, канализации, лифтового оборудования и вентсистем, либо работают в сфере благоустройства или вывоза мусора.

Количество таких вакансий по сравнению с прошлыми двумя месяцами выросло в декабре на 20%. Всего же с начала года на сайте объявлений о работе появилось порядка 800 таких предложений от работодателей. Заработать в этой сфере можно от 16 до 92 тысяч рублей – такой диапазон зарплат был в предложениях с начала осени.

На сегодня в Волгограде ищут машиниста автокрана на зарплату от 40 тысяч рублей, электрослесаря с окладом в 50 тысяч, электрогазосварщика (ему готовы платить до 38 400 минус налоги), а также слесарей (з/п от 23 до 40 тысяч), дворников (от 20 тысяч). Неплохой заработок обещают технику-электрику – до 70 тысяч на руки. Механик по выпуску и ремонту автотранспорта может получать до 46 тысяч (до вычета налогов).