В Волгоградской области выросли расценки на эвакуацию автомобилей

В Волгоградской области повысится тариф на эвакуацию авто Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградской области подняли расценки на эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств. Утвержденные на заседании коллегии профильного комитета тарифы применяются для проведения торгов по выбору исполнителя услуг на территории региона. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете тарифного регулирования Волгоградской области.

Теперь тариф на эвакуацию одного задержанного автомобиля будет 2 156 рублей, что на 1,5% больше действующих расценок. Были пересмотрены тарифы на хранение на штрафстоянках задержанных транспортных средств. Они увеличилась на 36%. При этом отмечается, что расценки на хранение задержанного транспорта не пересматривались в регионе с 2016 года.

- Формирование базовых тарифов на хранение задержанных транспортных средств производилось экспертом в расчете на одно транспортное средство за 1 час и дифференцировалось по их категориям, - добавили в комитете.

Тарифы на хранение задержанных машин

Транспорт категории А – 36,45 рубля в час.

Транспорт категории В и Д массой до 3,5 тонн – 72,89 рубля в час.

Транспорт категории Д массой более 3,5 тонн, С и Е – 145,78 рубля в час.

Негабаритный транспорт – 218,67 рубля в час.