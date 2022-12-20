В Волгограде 21 декабря временно отключат свет в шести районах

Свет погаснет в сотнях домов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Из-за плановых работ энергетиков на электросетях в Волгограде 21 декабря временно отключат свет сразу в шести районах. Электроэнергии не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг». Самые массовые отключения запланировали на юге города.

В Тракторозаводском районе под отключения света попадут две улицы: ул. Высоковольтная, дома №1-47, 1а, 2-52, 2а и ул. Пятая, дома №2-24, 2а. Электроэнергии не будет с 9.00 до 17.00.

На Красном Октябре локальный блэкаут 21 декабря запланировали с 9.00 до 13.00 в частном секторе по адресам: ул. Вогульская, 60-86, 65, 77-109, пер.Вогульский, 3, 4, 5, ул. Верхоянская, 100-110, 114-118, ул. Кустанайская, 59-75.

В Ворошиловском районе света не будет с 9.00 до 17.00 в жилом массиве: ул. Лугопольская, 44-64, 64а, 64а/1, 64а/2, 61-83, 85/1, 85/2, 87, 89, 99, ул. Радомская, 28-52, 45а-61, ул. Читинская, 66-82, 82а, 53-75, ул. Чебоксарская, 52-74, 74а, 74б, 43-63а, ул. Чигиринская, 54, 56, ул. Челябинская, 29а, 27а, 31а, 31б. Дома обесточат с 9 до 17 часов.

В Советском районе в среду без электричества с 10.00 до 16.00 оставят жителей следующих улиц: ул. Вольная, 2а, 2-14, 1-17, 7/1, 7/2, 15а, ул. Геологическая, 3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, ул. Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8, 3-7, пер. Мостового, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, ул. Юная, 2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2.

В Кировском районе приостановят подачу электроэнергии с 9.00 до 17.00 в домах на: ул. Абганеровская, 96, ул. Майская 57-61, ул. Мингечаурская, 1а-37, 2а-24а, ул. Усть-Каменогорская, 2-23, 1а-31а.

В Красноармейском районе 21 декабря среди коммунальных страдальцев с 10.00 до 15.00 окажутся жители домов по адресам: ул. Мачтозаводская, 110, 112, ул. 2-я Динамовская, 22, 24, 26, ул. Пятиморская, 1, 3, 5. На весь день – с 9.00 до 17.00 – отключат свет на двух улицах по адресам: ул. Плеханова, 26а, 26в, 6-68, ул. Нефтезаводская, 6-39, 9-33. Плюс ненадолго среди ночи вырубят свет на десятке улиц: ул. Хабаровская, ул. Семипалатинская, ул. Дальневосточная, ул. Леваневского, ул. Подгорная, пер. Подгорный, ул. Шоссейная, ул. Изобильная, ул. Янтарная, ул. Магистральная, ул. Кольцова.