В Волгограде организовали проверку после длительной задержки авиарейса в Омск

Рейс Волгоград - Омск задержался более чем на 12 часов Фото: Эдуард Пальгунов

Транспортная прокуратура в Волгограде провела проверку после длительной задержки авиарейса в Омск. Отправление самолета было отложено более чем на 12 часов, а авиакомпания «UVT Aero» не позаботилось о пассажирах, просидевших в международном аэропорту Волгограда.

- В ходе проверки установлено, что в нарушение требований законодательства при задержке вышеуказанного рейса авиакомпанией пассажирам своевременно не предоставлены соответствующие услуги, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской транспортной прокуратуре.

Руководителю авиакомпании было внесено представление, также было возбуждено дело об административном правонарушении за оказание услуг с нарушением установленных требований.

Отметим, во время задержки рейсов авиакомпании должны предоставить комнату матери и ребенка, организовать бесплатное хранение багажа. Если отправление переносится более чем на 2 часа, перевозчик обязан обеспечить пассажиров напитками, если более чем на 4 часа – горячим питанием каждый 6 часов днем и 8 часов ночью. Если отправление самолета перенеслось более чем на 8 часов днем и 6 часов ночью, то в обязанности авиакомпании входит доставка и размещение пассажиров в гостинице.