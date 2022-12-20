На юге Волгограда рабочий попал в реанимацию, отравившись ядовитыми парами на заводе

Мужчину спасают медики больницы №25. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сотрудник крупного перерабатывающего завода в Красноармейском районе Волгограда попал в реанимацию, отравившись ядовитыми парами на работе. Сейчас за жизнь 45-летнего волгоградца борются врачи больницы скорой медицинской помощи №25, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- 45-летний мужчина доставлен в больницу скорой медицинской помощи №25. Состояние тяжелое, он находится в реанимации, - рассказали в облздраве.

Это уже второе ЧП на крупных промышленных предприятиях в Волгограде за последние дни. После инцидента на «Каустике» один рабочий погиб, второй также находится в больнице. Мужчины надышались токсичных веществ во время обследования емкости.