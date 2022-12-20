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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 13:52

20-летний волгоградец за 110 тысяч рублей пытался откосить от армии

Молодому человеку дали два года условно
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцу дали два года условно.

Волгоградцу дали два года условно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 19 декабря, в Волгограде осудили 20-летнего местного жителя за попытку откосить от армии. Молодой человек заплатил 110 тысяч рублей за фиктивные справки о несуществующей болезни, чтобы не проходить срочную службу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, Ешилина призвали в прошлом году. Он обратился к женщине, которая пообещала за крупную сумму подготовить медицинские документы для военного комиссариата. При этом посредница пообещала дать взятки как врачам, так и работникам военкомата.

В феврале этого года Ешилин благополучно передал документы в комиссариат, введя членов призывной комиссии в заблуждение. Его направили на дополнительные обследования, чтобы подтвердить диагноз. Ешилин не знал, что посредница не выполнила договоренности и просто присвоила все деньги себе. Когда он обратился к ней повторно с просьбой получить нужное заключение от военно-врачебной комиссии, преступников задержали сотрудники городского ОЭБиПК МВД

- Ешлину назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточнили в райсуде.