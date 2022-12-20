20-летний волгоградец за 110 тысяч рублей пытался откосить от армии

Волгоградцу дали два года условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 19 декабря, в Волгограде осудили 20-летнего местного жителя за попытку откосить от армии. Молодой человек заплатил 110 тысяч рублей за фиктивные справки о несуществующей болезни, чтобы не проходить срочную службу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, Ешилина призвали в прошлом году. Он обратился к женщине, которая пообещала за крупную сумму подготовить медицинские документы для военного комиссариата. При этом посредница пообещала дать взятки как врачам, так и работникам военкомата.

В феврале этого года Ешилин благополучно передал документы в комиссариат, введя членов призывной комиссии в заблуждение. Его направили на дополнительные обследования, чтобы подтвердить диагноз. Ешилин не знал, что посредница не выполнила договоренности и просто присвоила все деньги себе. Когда он обратился к ней повторно с просьбой получить нужное заключение от военно-врачебной комиссии, преступников задержали сотрудники городского ОЭБиПК МВД

- Ешлину назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточнили в райсуде.