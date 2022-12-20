В Волгограде мужчина зарезал друга из-за телефона и выбросил тело в подъезд

Следователи собирают доказательства. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Тело 42-летнего мужчины с ножевым ранением в груди обнаружили 16 декабря на лестнице в подъезде дома на улице 64-й Армии, 67 в Кировском районе Волгограда. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Спустя несколько дней задержали подозреваемого. Выяснилось, что 38-летний волгоградец зарезал друга из-за телефона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 15 декабря 2022 года погибший мужчина пришел в гости к своему 38-летнему приятелю и его сожительнице. Вместе выпили. Во время застолья гость попросил у хозяина телефон – позвонить маме. Но сразу после звонка не вернул. Так что хозяин дома решил, что тот собрался похитить его телефон. Во время последующей ссоры волгоградец ударил друга ножом, рана стала смертельной. Чтобы тело не нашли у него в квартире, убийца вынес его на лестничную площадку. Там спустя какое-то время его и обнаружили соседи.

Расследование продолжается, следователи собирают доказательства.