Из Волгограда в зону СВО в подарок бойцам к Новому году отправят еду, теплые вещи и детские письма

Вместе с волонтерами на сборочный конвейер встали депутаты. Фото: облдума

В Волгоградской области 20 декабря собирают подарки защитникам Отечества к Новому году – в посылках вкусная еда, теплые вещи и письма. Поздравить с наступающим праздником должны каждого участника специальной военной операции из Волгоградской области, не важно, мобилизованный он, доброволец или контрактник. Об этом заявил на совещании губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Собирают, сортируют и упаковывают благотворительный груз на стадионе «Волгоград Арена». Вместе с волонтерами сегодня на сборочный конвейер встали депутаты во главе с председателем облдумы Александром Блошкиным. Подарки фасовали по коробкам для отправки в зону СВО. Все то, что получат бойцы к Новому году, собрали в рамках региональной акции «Тепло из дома».

В ближайшие дни из Волгограда на Донбасс отправится караван грузовиков, которые повезут военнослужащим и добровольцам не только теплые вещи и продукты, но и новогодние открытки, и трогательные детские письма с поздравлениями.