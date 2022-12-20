Волгоградцам советуют вновь надеть маски. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгоградской области нарастает эпидемия свиного гриппа и ОРВИ. За неделю прирост заболеваемости хоть и немного снизился, эпидемический порог в целом по региону уже превышен на 66%. Больше всего заболевших в двух крупных городах – Волгограде и Волжском. Сложная обстановка и в четырех районах области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Роспотребнадзоре.

- В шести муниципальных образованиях области - Быковском, Иловлинском, Котельниковском, Котовском районах, Волжском и Волгограде - показатели заболеваемости превышают среднеобластной уровень, - рассказали в ведомстве.

Один за другим уходят на больничный как взрослые, так и дети. Волгоградцы жалуются на трудносбиваемую температуру под 40, которая характерна для свиного гриппа. На карантине уже 29 школ целиком. Отдельные классы перешли на удаленку или ушли на вынужденные каникулы еще в 88 школах, на прошедшей неделе их было еще больше.