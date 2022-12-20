Волгоградка подала в суд на ночной клуб за отказ пустить ее на танцпол Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 декабря Тракторозаводский районный суд Волгограда поставил точку в споре между сотрудниками ночного клуба «Госсип» и недовольной посетительницей, которую не пустили на танцпол.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, неприятный конфликт случился в июле 2022 года. Подружки пришли в заведение, чтобы отдохнуть и потанцевать, но охранники не пустили гостей. Мужчины попросили показать паспорт и сумочку, однако одна из девушек не согласилась и нее не впустили в клуб. Тогда она потребовала доступ к уголку потребителя, просила обосновать такое решение, но и на это последовал отказ.

- Девушки все снимали на телефон, от вызова сотрудников полиции отказались. Истец сама создала препятствия к заключению с ней публичного договора, возражала против удовлетворения требований в полном объеме, - уточнили в райсуде позицию ответчика.

Суд разрешил спорную ситуацию, оштрафовав ночной клуб за нарушение прав потребителя. Правда, сумма незначительная – 250 рублей. Плюс девушка получит компенсацию в размере 500 рублей и 2244 рубля за судебные расходы. Между тем доказать, что отказ сотрудников не пускать истицу в суд неправомерен, девушка так и не смогла.