Региональный оператор по обращению с ТКО переводит потребителей на прямые расчеты из-за долгов за вывоз отходов ООО «Уют-Волга»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В компании «Ситиматик-Волгоград» принято решение в одностороннем порядке расторгнуть договорные отношения с ООО «Уют-Волга», которая задолжала региональному оператору более полу миллиона рублей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

В течение нескольких месяцев организация собирала деньги от жильцов за услугу вывоза отходов, но не вносила плату регоператору. Поэтому с 1 января 2023 года «Ситиматик-Волгоград» в одностороннем порядке расторгает договор и жители домов, расположенных по адресу: г. Котово, ул. Коммунистическая, д. 74, а также ул. Мира, д. 114 начнут получать квитанции за услугу «Обращение с ТКО» от регионального оператора, а не от «Уют-Волга».

Регоператор направил уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора в адрес общества, а также в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области. Жители многоквартирных домов (МКД) будут официально оповещены о расторжении договора и переходе на прямые расчеты с «Ситиматик-Волгоград» посредством публикации в печатном выпуске газеты «Волгоградская правда».

Напомним, что в случае злостного нарушения платежной дисциплины право на односторонний отказ от заключенного с УК или ТСЖ договора ресурсоснабжающим организациям предоставлено действующим законодательством, а именно, Федеральным законом от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации». В указанном случае действующим законодательством согласие собственников не требуется.

Такая практика освобождает жителей от недобросовестных посредников при внесении коммунальных платежей и позволяет быть уверенными в своевременном поступлении оплаты непосредственно поставщику услуги.

Переход на прямые договоры позволяет регоператору напрямую работать с неплательщиками и постепенно повышать платежную дисциплину. А она, в свою очередь, является одним из обязательных условий качественного и своевременного оказания коммунальной услуги по вывозу отходов.

Дополнительную информацию о порядке перехода на прямые расчеты жители могут получить по номеру телефона контакт-центра регоператора (8442) 23-23-23, а также в абонентских отделах и справочной службе ИВЦ ЖКХ и ТЭК по номеру (8442) 32-50-50. Свое обращение жители региона могут также адресовать в «Ситиматик-Волгоград» через форму обратной связи на главной странице официального сайта компании.