Потолок обрушился в квартире аварийного дома на юге Волгограда

Жильцам еще несколько лет ждать расселения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЧП случилось накануне в одном из ветхих домов в Кировском районе Волгограда. В доме №40 поселка Саши Чекалина 18 декабря 2022 года в одной из квартир обрушился потолок, теперь на кухне зияет «окно» на чердак и крышу. К счастью, никто из жильцов при обвале не пострадал. Дыру в потолке заделают, а жильцы аварийного дома могут разместиться в помещениях маневренного фонда до полного расселения здания, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Как сообщает обслуживающая данный жилой дом организация, в помещении, где произошел инцидент, уже ведутся работы по восстановлению целостности поврежденного участка потолка. Ранее служба вывезла мусор и фрагменты упавших элементов, - рассказали в администрации Волгограда.

За тем, как латают обрушившийся потолок и прогнившие балки, будет следить администрация Кировского района, говорят чиновники.

Дом №40 в поселке Саши Чекалина признали аварийным только в конце этого года. Ждать расселения жильцам придется еще несколько лет. Хотя у них есть возможность переехать в жилье из маневренного фонда, не факт, что оно будет лучше.