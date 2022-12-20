На юге Волгограда оставшиеся без воды дома подключили к резервной схеме

Людям дали воду. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

20 декабря коммунальщики подключили оставшиеся без воды в результате аварии на трубопроводе многоэтажные дома в Кировском и Советском районе Волгограда к резервной схеме водоснабжения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения», подача ресурса потребителям сейчас выполняется, а в это время специалисты проводят ремонтные работы.

- Специалисты проводят работы по восстановлению целостности участка водовода, который ранее был выведен в ремонт, - уточнили в «Концессиях».

Напомним, коммунальная авария произошла на улице Промысловой на участке трубопровода.