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НовостиОбщество20 декабря 2022 10:03

На юге Волгограда оставшиеся без воды дома подключили к резервной схеме

На трубопроводе в Кировском районе произошла коммунальная авария
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Людям дали воду.

Людям дали воду.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

20 декабря коммунальщики подключили оставшиеся без воды в результате аварии на трубопроводе многоэтажные дома в Кировском и Советском районе Волгограда к резервной схеме водоснабжения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения», подача ресурса потребителям сейчас выполняется, а в это время специалисты проводят ремонтные работы.

- Специалисты проводят работы по восстановлению целостности участка водовода, который ранее был выведен в ремонт, - уточнили в «Концессиях».

Напомним, коммунальная авария произошла на улице Промысловой на участке трубопровода.