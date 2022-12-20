Вступил в силу приговор вице-мэру Волжского за злоупотребление должностными полномочиями

Приговор вступил в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вступил в силу приговор заместителю главы Волжского Виктору Сухорукову, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. 20 декабря Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- В судебном заседании установлено, что Сухоруков в период с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года, занимая должность заместителя главы и начальника правового управления администрации городского округа – г. Волжский, давал указания подчиненным не принимать участия в рассмотрении иска администрации к коммерческой организации о взыскании 39 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка, - отметили в прокуратуре.

Суд не рассматривал иск из-за неявки истца, поэтому долг с организации не взымался. В сентябре имущество компании-должника на сумму 200 млн рублей было передано в собственность третьим лицам, а юридическое лицо стало банкротом. Долг перед администрацией Волжского в 39 млн погашен так и не был.

После того как иск был оставлен судом без рассмотрения в связи с неявкой истца, повторное взыскание задолженности не инициировалось. Виктор Сухоруков вину не признал. Осенью Волжский городской суд наказал вице-мэра лишением свободы сроком на 3 года в колонии общего режима. Также на 2 года его лишили права занимать должности, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления. Чиновник не согласился с решением, его адвокаты оспорили его просили вынести оправдательный приговор. Однако Волгоградский областной суд не нашел оснований для удовлетворения апелляции. Решение суда первой инстанции осталось без изменений. Приговор вступил в законную силу.