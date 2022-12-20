В Волгограде закупают 63 квартиры для переселенцев из аварийного жилья

Для переселенцев из аварийного жилья закупают 63 квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде проходят торги для покупки 63 квартир для переселенцев из аварийных домов. Определились поставщики первой партии жилья. В рамках контрактов будут предоставлены 7 однокомнатных и 48 двухкомнатных квартир площадью от 28 до 49,3 квадратных метров, рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии. Большинство квартир находятся в новостройках Кировского района.

В настоящее время проходят аукционы для определения поставщиков еще восьми однокомнатных квартир. В новое жилье волгоградцы переедут в 2023 году. В квартирах должны быть кухонные плиты, сантехника, чистовая отделка. Перед приемкой жилья чиновники мэрии проверяют качество работ.

- Владельцы жилых помещений в аварийных домах получат квартиры в собственность, с теми, кто проживает на условиях социального найма, заключаются новые договоры, - уточнили в администрации Волгограда.

В течение 2023 года мэрия заключила контракты на покупку более 850 квартир.