В Волгоградской области техосмотр подорожает на 11,9%

ТО станет дороже в Волгоградской области на 11,9% Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области установили предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2023 год. С января волгоградские автомобилисты за ТО будут платить на 11,9% больше. Постановление опубликовано на сайте администрации региона. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, процедура повышения предельной платы за техосмотр проводится ежегодно.

ТО для легкового автомобиля в 2023 году будет стоит 576 рублей – повышение составит 51 рубль. Проверка технического состояния малых автобусов плата составит 1133 рубля, что на 120 рублей выше нынешней стоимости. На 65 рублей больше – 614 рублей – придется платить за техосмотр грузовых автомобилей до 3,5 тонн.

Данные комитета тарифного регулирования Волгоградской области

- В России принят закон, в рамках которого с 30 декабря 2021 года прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физическим лицам, стало добровольным. Это касается легковых авто и мотоциклов, используемых в личных целях, - отметили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области.

Техосмотр обязательно нужно проходить водителям машин и мотоциклов старше четырех лет при постановке транспорта на учет, при регистрации из-за смены владельца или изменений в его конструкции. Также ТО необходим для коммерческого транспорта, такси, автобусом и грузовых автомобилей.