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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:33

Под Волгоградом полторы недели ищут 33-летнего пропавшего мужчину

Рустам Шеров исчез 10 декабря в Елани
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области вот уже полторы недели ищут поиски 33-летнего Рустама Шерова. 10 декабря житель Елани ушел из дома и не вернулся. На связь пропавший не выходит. Родные обратились за помощью в правоохранительные органы и поисковый отряд «Лиза Алерт».

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры, в день исчезновения Рустам был одет в куртку темно-синего цвета, светло-синие джинсы, рыбацкие сапоги цвета хаки. Рост мужчины около 174 сантиметров, он худой, волосы темные, глаза серые.

Информацию необходимо сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 и 112 (экстренные службы).