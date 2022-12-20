В Волгоградской области на депутатов и чиновников в 2023 году потратят почти 3,7 млрд рублей

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области утвердили нормативы расходов на содержание чиновников и депутатов в 2023 году. На содержание органов местного самоуправления, на зарплату обладателям мандантов, выборных должностных лиц местного самоуправления и служащим муниципальных образований выделят 3 миллиарда 685 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное постановление администрации региона. Документ подписан вице-губернатором Евгением Харичкиным. Деньги из бюджета пойдут на зарплату чиновников и депутатов.

Около трети из утвержденной суммы будет выделено депутатам и чиновникам Волгограда – 1 миллиард 345 миллионов рублей, в 2022 году норматив для областного центра составил 1 миллиард 252 миллиона рублей. На содержание слуг народа в Волжском определили сумму в 437 миллионов рублей, в Камышине – 141 миллион рублей, в Михайловке – 109 миллионов рублей, в Урюпинске и Фролово – по 50 миллионов рублей.

Среди районов самый большой норматив был утвержден для депутатов и чиновников Среднеахтубинского, Городищенского и Калачевского районов – по 70 миллионов 992 тысячи рублей. Жирновскому, Камышинскому, Палласовскому выделят по 65 миллионов рублей, Еланскому, Иловлинскому, Котельниковскому, Котовскому, Ленинскому, Николаевскому, Новоаннинскому, Светлоярскому, Суровикинскому – по 53 миллиона. По 41 миллиону рублей получат органы самоуправления и думы Быковского, Дубовского, Кумылженского, Новониколаевского, Октябрьского, Серафимовичского, Урюпинского районов, по 37 миллионов рублей – Алексеевского, Даниловского, Киквидзенского, Клетского, Нехаевского, Ольховского, Руднянского, Старополтавского, Фроловского и Чернышковского районов.