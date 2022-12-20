Повышения зарплаты попросили у Деда Мороза 35% волгоградцев

У волгоградцев немало карьерных пожеланий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Треть работающих волгоградцев мечтает о повышении зарплаты, 16% хотели бы освоить новую профессию, еще 14% - получить дополнительную специальность, а каждый десятый мечтает о карьере и повышении в должности. Такие ответы давали жители Волгограда на вопрос службы исследований hh.ru, какой карьерный подарок они попросили бы у Деда Мороза, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, 35% участников опроса из Волгоградской области мечтают о прибавке к зарплаты. Чаще всего это строители и менеджеры, работники транспорта и логистики. Среди профессий, которые хотели бы освоить 16% волгоградцев, наиболее популярна ИТ-сфера (34%), следом идут маркетинг (10%) и финансы (8%). При этом 13% волгоградцев мечтают о признании на нынешней работе, а 12% хотели бы развить свои компетенции в имеющейся профессии.